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  4. Внучка маршала Конева со слезами на глазах простилась с его памятником в Праге

Внучка маршала Конева со слезами на глазах простилась с его памятником в Праге

, 4:01 Эфирная новость 12

Городские власти намерены снести бронзовую статую. В лучшем случае перевезут в музей. В худшем — заменят на монумент предателям власовцам.

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Фото, видео: CTK Photo/Vit Simanek/ТАСС, 5-tv.ru

Трогательная акция памяти состоялась сегодня в Праге. В день рождения маршала Ивана Конева потомки полководца приехали в Прагу, возложили цветы к монументу военачальнику и простились с памятником.

Дело в том, что городские власти намерены снести бронзовую статую. В лучшем случае перевезут в музей. В худшем — заменят на монумент власовцам — предателям из формирования генерала Власова, которые воевали в чешской столице.

К памятнику героическому предку Ивану Коневу внучка Елена подходит едва сдерживая слезы. Здесь, на центральной площади района Прага-6 она возлагает цветы, возможно, в последний раз. Власти решили перенести монумент подальше от недовольных.

Вандалы атакуют памятник освободителю Праги уже четвертый год. Вокруг — десятки камер наблюдения, но виновных местная полиция не задержала ни разу.

Несколько провокаторов пытались вырвать из рук участников советские флаги. Тем временем их сообщники скандировали в лозунги в поддержку американцев.

«Наши друзья — американцы, не русские. Русские — оккупанты».

Американской пропаганде, похоже, поддался и глава соседнего с Прагой-6 района. В Ржепорье собираются установить памятник предателям — бойцам армии генерала Власова, присягнувшего верность Гитлеру.

Кирилл Сергеев своими глазами увидел исторический перекос в умах чешской молодежи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой информацией чешские власти дополнили памятную доску полководцу Ивану Коневу на пражской ратуше.

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