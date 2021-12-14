Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 233

По мнению специалистов, избежать тяжелого похмелья можно только употребляя водку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen, 5-tv.ru

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, употребление которых приводит к сильнейшему опьянению и тяжелому похмелью. Специалисты отмечают, что эффект от горячительного напрямую зависит от содержания в нем этанола, сообщает Daily Mail.

Проще всего опьянеть от хереса и портвейна, которые отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким градусом — около 20%. Естественным образом, к сильной стадии подпития приводят крепкие спиртные напитки, например, виски. Они угнетают работу желудочных клеток и за счет этого медленнее всасываются кровеносной системой человека.

Кроме того, быстро опьянеть можно от употребления игристых вин. Газация этих напитков повышает всасываемость.

Ученые советуют во время принятия горячительного крепостью выше 40% не разбавлять его водой. Так как процент этанола снижается примерно вдвое и ведет к более быстрому опьянению.

Не стоит также запивать легкие напитки более крепкими. Чтобы на следующее утро не испытывать тяжелое похмелье, по мнению специалистов, лучше употреблять водку.

Единственным способом оставаться трезвым и вовсе избавиться от абстинентного синдрома по-прежнему является полный отказ от употребления алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить качественный алкоголь и не испортить себе новогоднее застолье.

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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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