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Как определить качественный алкоголь и не испортить себе новогоднее застолье

, 1:54 Эфирная новость 19

Контрольная закупка в продуктовом магазине на юге Петербурга. У общественников вынесенная бутылка сразу вызывает подозрения.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Вопрос о продажах в интернете алкоголя решен: это категорически запрещено. Тем не менее, в преддверии новогодних праздников многие покупаются на заманчивые предложения онлайн-магазинов. Роспотребнадзор даже выпустил специальную инструкцию.

Контрольная закупка в продуктовом магазине на юге Петербурга. Продавец выносит бутылку водки из подсобки. У общественников сразу возникают подозрения.

«Здесь не вооруженным взглядом видно, что акцизная марка без какой-то защиты, кустарным образом напечатана. Более того эта бутылка 150 рублей здесь продается ниже минимальной стоимости», — заявляет руководитель Санкт-Петербургского отделения «Молодая гвардия Единой России» Александр Маликов.

Краска с этикетки сходит прямо на глазах, похоже — напечатана на обычном принтере. Есть повод вызвать правоохранителей. Вместе с ними пытаемся пройти в подсобное помещение, но получаем неожиданный отпор.

Алексей Полторанин выяснил, как распознать подделку и не испортить новогоднее застолье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о закрытии в Калуге нелегального завода по производству алкоголя.

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