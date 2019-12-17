  1. Пятый канал
  4. «Если надоедали отношения, разводилась»: Мария Миронова рассказала о личном

«Если надоедали отношения, разводилась»: Мария Миронова рассказала о личном

, 9:31 | Валентин Черников 973

Звезда экрана описала отношения с четвертым супругом и вспомнила о бывших мужьях.

Фото: Instagram @buzova86

Подробности отношений с бывшими и нынешним супругом раскрыла Мария Миронова. Слова актрисы приводит журнал Hello!.

В 2017 году звезда отечественного кинематографа вышла замуж в четвертый раз. Так в ее жизни появился третий мужчина с именем Андрей после отца и первого сына. От нового мужа артистка в сентябре этого года родила второго наследника. Мальчика назвали Федором. По ее словам, беременность в 18 и в 45 — далеко не одно и то же. И вторая далась ей труднее.

«Мне хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть с ним. Это не значит, что я меньше люблю старшего сына, я его обожаю. Просто в тот момент, когда он был маленький, у меня был другой период. А сейчас боюсь упустить каждое мгновение развития ребенка», — рассказала Миронова.

Сын Андрей — не единственное, что теперь связывает Марию с первым мужем — бизнесменом Игорем Удаловым. С ним, как и с последующими супругами, она сохранила дружеские отношения. Как сказала знаменитость, ее всегда преследовало чувство вины после расставаний с мужчинами. Она старалась разорвать связь как можно тактичнее без скандалов и последующих неудобств.

«Никогда не хотелось уйти в загул и не было ощущения, что не нагулялась. А если надоедали отношения, просто разводилась. Мне кажется, так честнее», — добавила Мария.

Ее нынешний супруг не артист и не любит публичность. Он возглавляет крупную офтальмологическую компанию и дает актрисе все, что ей нужно для семейного счастья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Миронова ответила на вопросы о суррогатной матери сына.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

10:45
Подробности из жизни многодетной семьи в Ленобласти, где нашли склад оружия
10:25
Езда по обочине: в ДТП всегда виноват нарушитель?
10:14
«Кусайте ядом себя»: Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Димой Биланом
9:56
Ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи
9:44
Скарлетт Йоханссон предстала перед поклонниками в платье российского дизайнера
9:31
«Если надоедали отношения, разводилась»: Мария Миронова рассказала о личном

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]