«Если надоедали отношения, разводилась»: Мария Миронова рассказала о личном

Подробности отношений с бывшими и нынешним супругом раскрыла Мария Миронова. Слова актрисы приводит журнал Hello!.

В 2017 году звезда отечественного кинематографа вышла замуж в четвертый раз. Так в ее жизни появился третий мужчина с именем Андрей после отца и первого сына. От нового мужа артистка в сентябре этого года родила второго наследника. Мальчика назвали Федором. По ее словам, беременность в 18 и в 45 — далеко не одно и то же. И вторая далась ей труднее.

«Мне хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть с ним. Это не значит, что я меньше люблю старшего сына, я его обожаю. Просто в тот момент, когда он был маленький, у меня был другой период. А сейчас боюсь упустить каждое мгновение развития ребенка», — рассказала Миронова.

Сын Андрей — не единственное, что теперь связывает Марию с первым мужем — бизнесменом Игорем Удаловым. С ним, как и с последующими супругами, она сохранила дружеские отношения. Как сказала знаменитость, ее всегда преследовало чувство вины после расставаний с мужчинами. Она старалась разорвать связь как можно тактичнее без скандалов и последующих неудобств.

«Никогда не хотелось уйти в загул и не было ощущения, что не нагулялась. А если надоедали отношения, просто разводилась. Мне кажется, так честнее», — добавила Мария.

Ее нынешний супруг не артист и не любит публичность. Он возглавляет крупную офтальмологическую компанию и дает актрисе все, что ей нужно для семейного счастья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Миронова ответила на вопросы о суррогатной матери сына.