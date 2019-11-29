Мария Миронова ответила на вопросы о суррогатной матери сына

Мария Миронова ответила злопыхателям, которые отказывались верить, что 46-летняя актриса родила младшего сына Федора сама. Многие пользователи соцсетей упрекают Миронову в том, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери и скрывает это.

«Много свидетелей беременности слишком, включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз», — написала Мария в своем Instagram в ответ на один из таких комментариев.

Instagram @mariya_mironova_actress

Актриса пообещала также подробно рассказать о беременности и родах «в ближайшем интервью» и подметила:

«Такт в наше время вообще отсутствует. Вы не заметили?»

Вся эта дискуссия развернулась под опубликованном Марией Мироновой снимком с детской колясочкой на берегу живописного водоема.

«Любовь моя, Федюня, три дня разлуки — это большой срок», — подписала она фото.

Поклонники продолжают поздравлять актрису с рождением малыша и желают здоровья обоим.

«От этой фотографии веет таким спокойствием и любовью».

«Вы замечательная мама! Не обращайте внимание на злюк всяких», — пишут комментаторы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дочь знаменитого советского актера Андрея Миронова родила второго сына в одной из клиник в Греции 30 сентября. Мальчика назвали Федор. О муже Марии известно, что его зовут Андрей и что он возглавляет российско-японскую компанию, занимающуюся медицинскими технологиями. Это четвертый брак актрисы. От первого у нее есть 27-летний сын Андрей, который продолжает актерскую династию.