Ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи

Ученые выяснили предназначение моаи — каменных истуканов острова Пасхи. Древние статуи долгое время были одной из главных загадок современности.

Научная группа археологов из Новой Зеландии, Чили и США исследовала две скульптуры, находящиеся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Результаты изучения показали, что древние жители острова использовали моаи для поддержания высокой плодородности земли.

Почва в районе расположения статуй действительно оказалась самой богатой фосфором и калием — это дало ученым основания считать, что подножие вулкана, из породы которого сделана большая часть истуканов, действительно использовалось как территория для земледелия.

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