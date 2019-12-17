  1. Пятый канал
  4. Ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи

Ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи

, 9:56 | Анастасия Игонина Видео 223

Международная группа изучила несколько мистических статуй, которые стали одними из самых узнаваемых достопримечательностей мира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Михаил Карташов / ИТАР-ТАСС

Ученые выяснили предназначение моаи — каменных истуканов острова Пасхи. Древние статуи долгое время были одной из главных загадок современности.

Научная группа археологов из Новой Зеландии, Чили и США исследовала две скульптуры, находящиеся в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Результаты изучения показали, что древние жители острова использовали моаи для поддержания высокой плодородности земли.

Почва в районе расположения статуй действительно оказалась самой богатой фосфором и калием — это дало ученым основания считать, что подножие вулкана, из породы которого сделана большая часть истуканов, действительно использовалось как территория для земледелия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые обнаружили загадочные гигантские рисунки на плато в Перу.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

10:45
Подробности из жизни многодетной семьи в Ленобласти, где нашли склад оружия
10:25
Езда по обочине: в ДТП всегда виноват нарушитель?
10:14
«Кусайте ядом себя»: Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Димой Биланом
9:56
Ученые установили назначение истуканов на острове Пасхи
9:44
Скарлетт Йоханссон предстала перед поклонниками в платье российского дизайнера
9:31
«Если надоедали отношения, разводилась»: Мария Миронова рассказала о личном

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]