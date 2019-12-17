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Британские молодожены подали на развод сразу после свадьбы

, 10:59 | Алиса Старжевская 57

Инициатором расставания стала невеста, которую избил старший брат жениха.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Movementway

Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расторгли свой брак через несколько часов после обмена клятвами. Виноватым в предстоящем разводе считают брата жениха Томаса. Он сильно перебрал с алкоголем, после чего спустил с лестницы невесту во время свадьбы, пишет Daily Mail.

Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. По словам гостей праздника, от разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте.

После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза.

Томосу было приказано выплатить компенсацию в размере 250 фунтов стерлингов Эрин и ее сестре Кэлли Мэйсон-Джордж, а также по 100 фунтов стерлингов матери, другой сестре и управляющему отеля. Свою вину бунтарь не признает и настаивает, что инцидент был спровоцирован невестой и ее семьей.

По словам отца невесты Колина Джорджа, инцидент на свадьбе — Томас не единственный в семье Уилсонов, кто страдает неконтролируемыми приступами агрессии. Колин утверждает, что бывший зять Стефан Уилсон так же обвинялся в насильственных действиях. В начале декабря, молодой человек возле бара избил 43-летнего таксиста. Дебошира взяли под стражу и позже обвинили в покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал, депутата горсовета Переславля подозревают в жестоком убийстве таксиста.

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