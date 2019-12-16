  1. Пятый канал
  4. Депутата горсовета Переславля подозревают в жестоком убийстве таксиста

Депутата горсовета Переславля подозревают в жестоком убийстве таксиста

, 23:25 | Василий Заика Видео 61

Предполагаемый злоумышленник задержан. Ведется следствие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок, www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Nikolay Gyngazov, ALEXEY BYCHKOV

Председателя фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимира Корнилова подозревают в жестоком убийстве таксиста. Как стало известно 5-tv.ru, 53-летний народный избранник был задержан правоохранительными органами утром 16 декабря.

По предварительным данным, депутат в изрядно подвыпившем состоянии поругался с водителем такси и сильно избил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящий момент идет расследование инцидента. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи пытаются установить личность погибшего.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

0:07
В отношении владельца арсенала оружия в Ленобласти возбуждено дело о педофилии
0:01
День великомученицы Варвары: Что можно и нельзя делать 17 декабря
23:50
«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия
23:39
Экс-депутат Рады о Крымском мосте: «Такой красоты еще не видел»
23:25
Депутата горсовета Переславля подозревают в жестоком убийстве таксиста
23:11
В Москве состоялся марафон суперхитов «Легенды Ретро FM»

Сейчас читают

Дизайнер Альбина Белая рассказала, как стоит одеваться «дамам в возрасте»
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]