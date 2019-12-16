Депутата горсовета Переславля подозревают в жестоком убийстве таксиста

Председателя фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимира Корнилова подозревают в жестоком убийстве таксиста. Как стало известно 5-tv.ru, 53-летний народный избранник был задержан правоохранительными органами утром 16 декабря.

По предварительным данным, депутат в изрядно подвыпившем состоянии поругался с водителем такси и сильно избил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящий момент идет расследование инцидента. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи пытаются установить личность погибшего.