«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки

Сказочное фото Светланы Лободы заразило ее поклонников предновогодним настроением. Певица сфотографировалась со старшей дочерью Евой на деревянной лестнице на фоне праздничного убранства. Справа от них наряженная ель, а слева припорошенные снегом искусственные деревья. Но, как отметили подписчики, от снимка веет не холодом, а теплотой.

В кадре Лобода сидит в темном вечернем платье на ступеньках в обнимку с ребенком. Мама и дочь смотрят друг на друга с любовью, что особенно растрогало поклонников артистки.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях намекнули, что этому фото несколько лет. На нем Ева выглядит младше своих восьми, да и сама артистка кажется чуть моложе. Однако от этого снимок не становится хуже.

«Какая красотка! Видно, что ребенок родился от большой любви»;

«Одна из любимых фотосессий! Глядя на нее, всегда хочется улыбнуться»;

«Смотрите на друг друга с любовью»;

«Прекрасные леди! Прекрасные песни!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Лободы попросила у мамы братика.