  1. Пятый канал
  4. «Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки

«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки

, 11:42 | Валентин Черников Фото 2 737

Певица создала поклонникам предновогоднее настроение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Сказочное фото Светланы Лободы заразило ее поклонников предновогодним настроением. Певица сфотографировалась со старшей дочерью Евой на деревянной лестнице на фоне праздничного убранства. Справа от них наряженная ель, а слева припорошенные снегом искусственные деревья. Но, как отметили подписчики, от снимка веет не холодом, а теплотой.

В кадре Лобода сидит в темном вечернем платье на ступеньках в обнимку с ребенком. Мама и дочь смотрят друг на друга с любовью, что особенно растрогало поклонников артистки.

Instagram @lobodaofficial

В комментариях намекнули, что этому фото несколько лет. На нем Ева выглядит младше своих восьми, да и сама артистка кажется чуть моложе. Однако от этого снимок не становится хуже.

«Какая красотка! Видно, что ребенок родился от большой любви»;

«Одна из любимых фотосессий! Глядя на нее, всегда хочется улыбнуться»;

«Смотрите на друг друга с любовью»;

«Прекрасные леди! Прекрасные песни!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Лободы попросила у мамы братика.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

12:08
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников
12:04
Потери года: Знаменитости, умершие в 2019 году
12:03
ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках
11:42
«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки
11:38
СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти
11:28
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]