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  4. Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира

Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира

, 17:41 | Алиса Старжевская Видео 34

Эксперты компании показали, по каким туристическим направлениям грезят туристы.

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Фото, видео: Chad Ehlers/DPA/PHOTAS

На основе поисковых запросов пользователей за 2019 год в компании Google опубликовали список самых желаемых в мире мест для путешествий. Результаты исследования представили на странице Google Trands.

Лидирующие позиции заняло островное государство Мальдивы. На втором месте расположилась Япония. На третьем — остров Бора-Бора во Французской Полинезии.

Продолжили список самых желанных мест для путешествий город Мехико — столица Мексики и американский Лас-Вегас. Неожиданно, но помимо Нового Орлеана, Калифорнии, Нью-Йорка и Коста-Рики, в рейтинг вошла Аляска.

Ранее 5-tv.ru писал, какие страны и города стоит посетить в 2020 году.

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