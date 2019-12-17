Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира

На основе поисковых запросов пользователей за 2019 год в компании Google опубликовали список самых желаемых в мире мест для путешествий. Результаты исследования представили на странице Google Trands.

Лидирующие позиции заняло островное государство Мальдивы. На втором месте расположилась Япония. На третьем — остров Бора-Бора во Французской Полинезии.

Продолжили список самых желанных мест для путешествий город Мехико — столица Мексики и американский Лас-Вегас. Неожиданно, но помимо Нового Орлеана, Калифорнии, Нью-Йорка и Коста-Рики, в рейтинг вошла Аляска.

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