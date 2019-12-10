Названы лучшие туристические направления в 2020 году

Эксперты журнала Travel and Leisure составили список из 50 мест мира, которые стоить посетить в 2020 году. Перечень возглавили довольно неожиданные места.

На первой строчке расположилась столица Эфиопии Аддис-Абеба. Специалисты рекомендуют посетить Национальный дворец Менелика II. Резиденцию императоров открыли для туристов только в октябре 2019 года. На дворцовой территории находятся парк, музей и зоопарк. Также в Аддис-Абебе туристов может заинтересовать Центр современного искусства.

Вторая строчка в списке принадлежит городу Арекипа в Перу. Его центр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты советуют найти жилье неподалеку от церкви Святого Августина — тогда можно будет насладиться архитектурой здания. Также путешественникам рекомендуют побывать на местных вулканах.

Третий пункт списка — американский город Ашвилл в Северной Каролине. Эксперты обещают, что здесь понравится любителям вкусно поесть. Ашвилл богат кулинарными традициями, так как в нем проводится множество гастрономических фестивалей. Кроме того, город поражает разнообразием баров.

Кроме этого, в ТОП лучших туристических направлений вошли Австрия, Мексика, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и американский Бостон. Высоко эксперты оценили Австрию, Израиль, Коста-Рику, Чили, Катар и другие страны.

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