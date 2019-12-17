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«На развод подала она!»: Петросян высказался о разрыве со Степаненко

, 18:07 | Мия Субботина Фото 149

Юморист пообщался с подписчиками в социальной сети, где рассказал о личном.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Известный сатирик Евгений Петросян разоткровенничался в беседе с поклонниками о личном. Он опубликовал пост на своей странице в Instagram, где посетовал, что после спектакля в театре его атаковали толпы журналистов с вопросами про личную жизнь. Одна из подписчиц звезды заметила, что не надо было бросать Елену Степаненко, тогда бы его и не донимали репортеры. Однако 74-летний артист опроверг слухи об этом. Он дал понять, что именно его экс-супруга, с которой они прожили вместе 32 года, настояла на разрыве, подав на развод.

«Ну а что Вы хотели? Не надо было Степаненко бросать, от нее все беды», — написала подписчица.

«Почему Вы уверены, что ее оставил я?! На развод подала она!» — ответил юморист.

Instagram @petrosyanevgeny

Недавно появилась информация о том, что Петросян якобы узаконил отношения со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Однако официальных заявлений от пары об этом не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе.

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