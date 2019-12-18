В Генштабе РФ заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Россия готова подписать новый договор о сокращении наступательных вооружений, однако позиция Соединенных Штатов судя по всему ведет к окончательному развалу договоренностей.

А это может привести к утрате контроля за ядерным оружием. Об этом на брифинге с иностранными военными атташе говорил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Кроме того, сценарии учений НАТО показывает, что блок готовится к крупномасштабному конфликту. В доктрине североатлантического альянса за Россией закреплен статус потенциального противника, и к нашим границам стягиваются все новые силы. Причем делается это под предлогом обеспечения мира во всем мире.

Так по словам главы ведомства, Генштаб не допустит присутствия кораблей НАТО на Северном Морском пути. Россия сама в состоянии обеспечить там порядок и безопасность, и в помощниках из-за океана не нуждается.