Не все вам ГОСТ: В России введут штрафы за ложную маркировку товара

Российских производителей будут штрафовать за ложную информацию на этикетках и маркировку не соответствующую качеству товара.

Очень часто маркетологи ставят знак качества с фразой «сделано по ГОСТу», чтобы привлечь покупателей. Ведь доверие к госстандартам в обществе по-прежнему высоко. Особенно среди людей старшего поколения.

«Известия» выяснили, что в проекте нового административного кодекса уже прописана сумма штрафа для недобросовестных производителей — 800 тысяч рублей. То есть, использовать маркировку ГОСТ станет попросту невыгодно. Новая глава КоАП уже находится на согласовании в Минюсте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две трети рыбных консервов в магазинах Петербурга не соответствуют стандартам качества.