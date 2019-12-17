Две трети рыбных консервов в магазинах Петербурга не соответствуют стандартам качества

Селедка под шубой под угрозой. Народные контролеры нашли на прилавках опасные для здоровья рыбные пресервы. В Петербурге, например, из десяти банок только три отвечают стандартам качества. В черный список также попала селедка, расфасованная в Москве и Владимире. Под крышкой, кроме рыбы, можно найти и плесень, и вредные дрожжи. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров изучил вопрос. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россияне пили чай с веществом, запрещенным Стокгольмской конвенцией.