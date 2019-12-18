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Один человек погиб в результате пожара на руднике в Якутии

, 6:23 | Светлана Шевченко 10

Возгорание возникло на площади в 56 квадратных метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Один человек погиб в результате пожара на золотодобывающем руднике «Гросс» в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

Еще один человек пострадал. Известно, что возгорание произошло накануне на площади в 56 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП уточняются. Рудник «Гросс» входит в состав международной компании Nordgold, владеющей десятью рудниками по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский».

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