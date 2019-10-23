СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский», который принадлежит компании «Норильский никель». Расследование ведется в рамках статьи «Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц», сообщает на сайте ведомства.

По предварительным данным следствия, вечером 22 октября двое рабочих отправились на проверку состояния объекта в горную вентиляционную выработку на глубине 1345 метров. Спустя несколько часов, когда сотрудники не вернулись обратно, на их поиски пошел горный мастер, который также перестал выходить на связь.

Группа поисковиков обнаружила тела троих человек. У погибших не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Причиной смерти рабочих могло стать отравление неустановленным веществом. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил имена погибших на руднике «Таймырский».