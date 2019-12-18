Оперативники нагрянули в офис фирмы сына Михаила Гуцериева

Оперативники нагрянули в офис компании «ФортеИнвест» сына предпринимателя Михаила Гуцериева Саида. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в здании на улице Новослободская в Москве проводятся определенные мероприятия. О причине визита представителей правоохранительных органов на данный момент ничего не известно.

Сам Михаил Гуцериев в непродолжительной беседе с журналистами телеканала опроверг данную информацию и от дальнейших комментариев отказался.

Российский предприниматель является главный акционер Промышленно-Финансовой Группы «Сафмар». Согласно данным из открытых источников, с 2002 года Михаил Гуцериев регулярно включается в Список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes», в котором по состоянию на 2017 год находится на 20 месте с активами на 6,4 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски прошли в департаменте лесного хозяйства Приморского края.