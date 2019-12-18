«Это провокация!»: Михаил Гуцериев прокомментировал сообщения об обысках

Предприниматель Михаил Гуцериев в коротком интервью телеканалу РЕН ТВ прокомментировал сообщении СМИ об обысках в его компании, которой руководит его сын Саид.

По словам миллиардера, распространяемая в прессе информация расценена им как провокация.

«Нет, это не правда. Это провокация!», — заявил Михаил Гуцериев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперативники нагрянули в офис компании «ФортеИнвест» сына предпринимателя Михаила Гуцериева Саида. В здании на улице Новослободская в Москве проводятся определенные мероприятия. О причине визита представителей правоохранительных органов на данный момент ничего не известно.

Российский предприниматель является главный акционер Промышленно-Финансовой Группы «Сафмар». Согласно данным из открытых источников, с 2002 года Михаил Гуцериев регулярно включается в Список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes», в котором по состоянию на 2017 год находится на 20 месте с активами на 6,4 миллиарда долларов.