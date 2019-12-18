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Мероприятия в компании Михаила Гуцериева могут быть связаны с контрабандой нефти

, 13:34 | Василий Заика Видео 107

В холдинге предпринимателя «Сафмар» информацию об оперативных мероприятиях опровергают и расценивают как «фейк и провокацию».

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов

Визиты сотрудников правоохранительных органов в компании «ФортеИнвест» Михаила Гуцериева могут быть связаны с контрабандой нефти на Украину, куда поставки сырья возможны только по специальному разрешению в связи с ответными санкциями, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что, согласно документам, поставки нефти осуществлялись в Турцию. По предварительным данным Незалежной было продано более чем 100 тысяч тонн сырья. Ущерб превышает два миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и расследуется в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на данный момент нет. В холдинге Михаила Гуцериева «Сафмар» информацию в прессе об оперативных мероприятиях опровергают и расценивают как «фейк и провокацию».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Гуцериев прокомментировал сообщения об обысках в своей компании.

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