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«Тихо, мирно, без стрельбы»: Очевидец о визите оперативников в компанию Гуцериева

, 14:59 | Василий Заика Эксклюзивное видео 63

Следственные мероприятия прошли в БЦ «Чайка», где находится офис фирмы предпринимателя «ФортеИнвест».

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Горбунов, 5-tv.ru

Очевидец рассказал о визите оперативников в компанию «ФортеИнвест» миллиардера Михаила Гуцериева, где проходят следственные действия в рамках уголовного дела о контрабанде нефти на Украину.

По словам сотрудника соседнего офиса, он видел троих представителей правоохранительных органов. Силовики были вооружены и в бронежилетах. Мужчина отметил, что операция проходила тихо, без стрельбы.

«Мне кажется они отовсюду обычно заходят. Они втроем зашли просто… Они ж заходят со всех концов… Трое зашли, я видел… Во сколько началось не могу сказать. <…> Прошло тихо, мирно, без стрельбы», — сказал очевидец.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные фото домашнего кабинета миллиардера Михаила Гуцериева.

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