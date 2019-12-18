Эксклюзивные фото домашнего кабинета миллиардера Михаила Гуцериева

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото домашнего кабинета предпринимателя Михаила Гуцериева, где проходят следственные действия. Визит представителей правоохранительных органов в дом миллиардера и офис компании «ФортеИнвест» может быть связан с контрабандой нефти на Украину, сообщает телеканал РЕН ТВ.

5-tv.ru

Отмечается, что в момент осуществления оперативных мероприятий Михаил Гуцериев находился дома. На момент публикации материала известно, что следственные действия в рамках расследования уголовного дела о контрабанде нефти проходили по 14 адресам.

По предварительным данным Незалежной было продано более чем 100 тысяч тонн нефти. Согласно документам, поставки сырья осуществлялись в Турцию. Ущерб превышает два миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и расследуется в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперативники нагрянули в офис фирмы сына Михаила Гуцериева. Предприниматель в коротком интервью опроверг сообщении СМИ о визите силовиков в его компанию. Михаил Гуцериев расценил распространяемую в прессе информация как провокацию.