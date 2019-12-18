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Дед Мороз обменялся поздравлениями и подарками с финским коллегой Йоулупукки

, 19:56 Эфирная новость 50

Традиционная встреча двух зимних волшебников прошла на границе России и Финляндии.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

На границе России и Финляндии прошла традиционная встреча двух зимних волшебников. Наш Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки обменялись поздравлениями и даже подарками. Оказалось, сюрпризы приятны и тем, для кого Рождество и Новый год — работа, а не праздник. Например, Дед Мороз вручил Йоулупукки выполненный на заказ шоколадный герб Выборгского района.

На таможенном переходе «Брусничное» зимних волшебников встретили дети из двух стран. Разумеется, они подготовили и показали творческие номера, ведь послушать стишок или песенку — любимое развлечение новогодних персонажей.

Российский Дед Мороз, который сейчас путешествует по стране, принял приглашение коллеги и решил ненадолго заглянуть в Финляндию. Там он поздравит соотечественников с наступающими праздниками и посетит один из социальных объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отличить плохого Санту от хорошего Деда Мороза.

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