«Не завидуй»: Цыпкин поставил на место Собчак, высмеявшую «голые» фото звезд

Российская телеведущая Ксения Собчак вызвала всплеск обсуждений новым постом в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда пристыдила звезд, которые нередко проводят съемки в обнаженном виде и выкладывают в интернете откровенные кадры.

По мнению светской львицы, фотосессии в голом виде, по крайней мере, когда тебе за 40 — неуместны и вызывают только иронию.

«Давно заметила по фоткам в Instagram: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто, как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит, как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее», — высказалась теледива.

Instagram @xenia_sobchak

У Собчак нашлось множество оппонентов среди Instagram-пользователей. Некоторые пытались телеведущей доказывать, что демонстрировать красивое тело никогда не бывает поздно. В свою очередь, другие пытались угадать, кому звезда посвятила свою публикацию. Среди вариантов были поп-исполнительница Глюкоза и бизнес-леди Оксана Лаврентьева.

Впрочем, над догадками фанатов Собчак просто посмеялась.

«Глюкозе, Оксане — какие еще версии? Да это просто то, чем наполнена моя лента: трусы, ванные, попы, разрезы — вот это навеяло», — с иронией пояснила знаменитость.

Однако супругу Лаврентьевой писателю Александру Цыпкину было вовсе не до смеха. Он резко высказался под постом ведущей и отметил, что она просто завидует другим представительницам шоу-бизнеса, которые могут себе позволить сниматься в обнаженном виде.

«1. Не завидуй. 2. ****** уже от Оксаны, ну, стыдно уже, ты, как отверженная поклонница, ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну, не хочет она с тобой дружить. Забудь и все», — написал литературный деятель.

Подписчики предположили, что таким образом Цыпкин вступился за свою жену, которая незадолго до поста Собчак продемонстрировала идеальную фигуру абсолютно без одежды.

Instagram @ololonew

Впрочем, Собчак нашла, что ответить на критику. А после выразила надежду, что Цыпкина просто взломали.

«Ты о чем вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье? Мне казалось, что у вас все хорошо. И желаю, чтоб было еще лучше!» — обратилась к своему оппоненту светская львица.

На этом перепалка на странице ведущей в Instagram не закончилась. Фолловеры продолжают спорить со звездой, а она между тем изредка им отвечает, объясняя свою позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поменялась благодаря сыну.