«Не завидуй»: Цыпкин поставил на место Собчак, высмеявшую «голые» фото звезд

Российская телеведущая Ксения Собчак вызвала всплеск обсуждений новым постом в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда пристыдила звезд, которые нередко проводят съемки в обнаженном виде и выкладывают в интернете откровенные кадры.
По мнению светской львицы, фотосессии в голом виде, по крайней мере, когда тебе за 40 — неуместны и вызывают только иронию.
«Давно заметила по фоткам в Instagram: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто, как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит, как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее», — высказалась теледива.
У Собчак нашлось множество оппонентов среди Instagram-пользователей. Некоторые пытались телеведущей доказывать, что демонстрировать красивое тело никогда не бывает поздно. В свою очередь, другие пытались угадать, кому звезда посвятила свою публикацию. Среди вариантов были поп-исполнительница Глюкоза и бизнес-леди Оксана Лаврентьева.
Впрочем, над догадками фанатов Собчак просто посмеялась.
«Глюкозе, Оксане — какие еще версии? Да это просто то, чем наполнена моя лента: трусы, ванные, попы, разрезы — вот это навеяло», — с иронией пояснила знаменитость.
Однако супругу Лаврентьевой писателю Александру Цыпкину было вовсе не до смеха. Он резко высказался под постом ведущей и отметил, что она просто завидует другим представительницам шоу-бизнеса, которые могут себе позволить сниматься в обнаженном виде.
«1. Не завидуй. 2. ****** уже от Оксаны, ну, стыдно уже, ты, как отверженная поклонница, ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну, не хочет она с тобой дружить. Забудь и все», — написал литературный деятель.
Подписчики предположили, что таким образом Цыпкин вступился за свою жену, которая незадолго до поста Собчак продемонстрировала идеальную фигуру абсолютно без одежды.
Впрочем, Собчак нашла, что ответить на критику. А после выразила надежду, что Цыпкина просто взломали.
«Ты о чем вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье? Мне казалось, что у вас все хорошо. И желаю, чтоб было еще лучше!» — обратилась к своему оппоненту светская львица.
На этом перепалка на странице ведущей в Instagram не закончилась. Фолловеры продолжают спорить со звездой, а она между тем изредка им отвечает, объясняя свою позицию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поменялась благодаря сыну.