  1. Пятый канал
  4. «Жизнь прекрасна»: Ксения Собчак поменяла мировоззрение благодаря сыну

«Жизнь прекрасна»: Ксения Собчак поменяла мировоззрение благодаря сыну

, 17:14 | Мия Субботина Фото 138

Знаменитость рассказала, что стала наслаждаться детскими праздниками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в Instagram, как поменялась благодаря сыну Платону. Звезда отметила, что сейчас она наслаждается детскими праздниками, однако каких-то десять лет назад, она не могла себе этого представить.

«Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском др так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику))) сегодня — кайфую. Жизнь прекрасна», — подписала пост Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

На снимках звезда нежно обнимает наследника и целует его в губы. Трогательные кадры восхитили поклонников знаменитости. Они отметили, что Платон очень похож на маму, а также написали комплименты под постом телеведущей.

«Детские праздники — самые классные, веселые и наполненные смыслом на самом деле! Ксения, вы с Платоном — такая нежность»;

«Как на маму похож!»;

«Ксения, искренне рада за Вас) такие милые»;

«Какой же Платон хорошенький!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак с двуглавым орлом во лбу шокировала подписчиков.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

18:09
Два человека стали жертвами пожара в общежитии в Ухте
17:56
Роскомнадзор сообщил о «недоумении» из-за блокировок Twitter
17:49
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах
17:43
Накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года
17:39
«Сижу и кукую»: Возлюбленный Розы Сябитовой проигнорировал сюрприз телеведущей
17:33
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]