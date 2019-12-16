«Жизнь прекрасна»: Ксения Собчак поменяла мировоззрение благодаря сыну

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в Instagram, как поменялась благодаря сыну Платону. Звезда отметила, что сейчас она наслаждается детскими праздниками, однако каких-то десять лет назад, она не могла себе этого представить.

«Если бы мне лет 10 назад сказали, что я буду кайфовать на детском др так, как вчера, я бы плюнула в лицо обидчику))) сегодня — кайфую. Жизнь прекрасна», — подписала пост Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

На снимках звезда нежно обнимает наследника и целует его в губы. Трогательные кадры восхитили поклонников знаменитости. Они отметили, что Платон очень похож на маму, а также написали комплименты под постом телеведущей.

«Детские праздники — самые классные, веселые и наполненные смыслом на самом деле! Ксения, вы с Платоном — такая нежность»;

«Как на маму похож!»;

«Ксения, искренне рада за Вас) такие милые»;

«Какой же Платон хорошенький!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак с двуглавым орлом во лбу шокировала подписчиков.