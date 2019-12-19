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«Демократическое цунами» прокатилось по Барселоне

, 8:17 Эфирная новость 30

Под видом фанатских «ультрас» вновь выступили политические радикалы.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Около 50 человек пострадали в Испании во время беспорядков, которые вспыхнули после футбольного матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Под видом фанатских «ультрас» вновь выступили политические радикалы. Молодые люди, как потом выяснилось участники движения «Демократическое цунами», принялись забрасывать полицейских камнями и поджигать мусорные контейнеры.

К протестам присоединились не меньше пяти тысяч человек. Полицейские применили силу, несколько организаторов акции задержаны. Встреча между «Реалом» и «Барселоной» должна была состоятся еще 26 октября, однако из-за манифестаций в Каталонии ее перенесли.

Кстати, впервые за последние 17 лет, противостояние двух легендарных клубов завершилось нулевой ничьей.

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