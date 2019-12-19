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«Пазик» со школьниками опрокинулся под Иваново

, 9:48 | Василий Заика Фото 314

Авария произошла утром 19 декабря в деревне Селезнево Комсомольского района. Дети не пострадали.

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Фото, видео: ВКонтакте @ПОЛИЦИЯ 37

Школьный автобус «ПАЗ» с десятью учащимися опрокинулся под Иваново. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 19 декабря в деревне Селезнево Комсомольского района.

Известно, что «пазик» ехал по маршруту из деревни Бутово в село Седельницы. Водитель автобуса, по невыясненным пока причинам, не справился с управлением. Транспортное средство развернуло на 180 градусов, и оно опрокинулось на бок.

В результате аварии пострадал только взрослый сопровождающий школьников, так как все дети были пристегнуты. Учащиеся впоследствии были доставлены в школу другим автобусом. Автоинспекторы по факту происшествия проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Карелии.

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