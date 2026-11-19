ABC News: замужняя учительница родила от 12-летнего мальчика

Замужнюю учительницу музыки из Австралии приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы за сексуальное насилие над школьником, от которого она впоследствии родила ребенка. Преступления начались, когда мальчику было всего 12 лет, и продолжались больше года. Об этом сообщает ABC News.

Угрожала и насиловала

Наоми Текеа Крейг преподавала музыку в школе города Мандура в Западной Австралии. С будущей жертвой 34-летняя женщина познакомилась в 2023 году, когда ребенок переехал в город и поступил в учебное заведение.

Мальчик играл в музыкальном коллективе, которым руководила Крейг. Постепенно преподавательница сблизилась с его матерью и стала частой гостьей в доме семьи.

Даже после того, как подросток перешел в другую школу, женщина продолжала общаться с ним. Она подвозила его на занятия и получила ключ от семейного дома. Именно там, по материалам дела, начались преступления.

Крейг покупала мальчику подарки, в том числе оплатила музыкальную подписку. Она угрожала отменить ее, если ребенок перестанет отвечать на сообщения.

Учительница контролировала социальные сети мальчика, расспрашивала об общении с девочками и требовала постоянно отчитываться о своих действиях. Она также отправляла подростку фотографии и видеозаписи интимного характера.

Насилие продолжалось в 2024–2025 годах, когда мальчику было 12–13 лет. При этом Крейг была замужем и воспитывала маленького сына.

Хотела от него еще детей

В мае 2025 года женщина рассказала подруге, что хочет еще одного ребенка. Примерно в этот период она забеременела. Позднее преподавательница говорила самому подростку, что собирается родить от него еще детей.

В ноябре 2025 года, незадолго до задержания, Крейг продолжала отправлять мальчику сообщения, в которых требовала внимания и признаний в любви.

Прекратить происходящее удалось благодаря матери подростка. Женщина установила дома камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала сексуальное насилие над ее сыном.

В декабре 2025 года мать обратилась в полицию. Через несколько недель, в январе 2026 года, Крейг родила девочку, отцом которой стал несовершеннолетний потерпевший.

Разбирательство и суд

Во время судебного разбирательства учительница признала вину по 12 эпизодам преступлений против ребенка. Среди обвинений были сексуальное насилие, принуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера и хранение материалов с сексуальной эксплуатацией детей.

Прокурор Марк Никол назвал пережитое подростком «бесконечным кошмаром» и предупредил, что последствия насилия могут преследовать потерпевшего всю жизнь.

На заседании также выяснилось, что у Крейг были ранее не диагностированные психические расстройства, из-за которых она получала психологическую и психиатрическую помощь.

Суд приговорил женщину к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение она получит после шести с половиной лет заключения.

Предполагается, что новорожденная дочь проведет около года вместе с матерью в тюрьме. При этом Крейг уже рассталась с супругом, с которым воспитывала старшего сына.

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