Видео спасения пенсионерки из-под трамвая в центре Иркутска

Пожилая жительница Иркутска попала под трамвай в центре города. ДТП произошло днем 19 декабря на улице Степана Разина в районе остановки «Чкалова».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пенсионерка лежит на трамвайных путях прижатая деревянным отбойником восемнадцатитонного вагона. Многочисленные свидетели произошедшего не растерялись и начали предпринимать попытки извлечь женщину.

На помощь пришел водитель автомобиля с краном-манипулятором. Он подогнал машину к передней части трамвая и поднял вагон крюком за сцепное устройство. Пострадавшую госпитализировали. В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.

Примечательно, что на протяжении всей операции по спасению жительницы Иркутска водитель трамвая даже не удосужился его обесточить. Пантограф вагона находится на проводе контактной сети.

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