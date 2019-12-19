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  4. «Невероятная»: Эвелина Бледанс показала длинные ноги в роскошном платье — видео

«Невероятная»: Эвелина Бледанс показала длинные ноги в роскошном платье — видео

, 13:07 | Алиса Старжевская Видео 3 862

В своем личном блоге актриса показала, какой наряд выбрала для ведения корпоративного праздника.

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Фото, видео: Instagram @bledans

В своем Instagram Эвелина Бледанс выложила короткое видео — звезда «Масок» позирует в роскошном платье в пол. Актриса призналась, что обожает свою работу. Подписчики знают, как ведущая любит демонстрировать в Instagram красивые образы, прически и новые дорогие наряды.

«Как ваш вечер сегодня? Когда корпоративный праздник?» — спросила фолловеров Эвелина.

Для вечера актриса выбрала серебряный наряд с откровенным декольте. Откровенный вырез платья и туфли на высоком каблуке подчеркивали длинные и стройные ноги телеведущей.

Поклонники не смогли сдержать восторженные комментарии и одарили звезду комплиментами.

«Невероятная»;

«Очень женственна, мила и элегантна»;

«Ведь нельзя быть на свете красивой такой!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс сделала поклоннику необычный подарок.

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