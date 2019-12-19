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Ника Белоцерковская вдрызг разругалась с Собчак из-за «голых» фото звезд 40+

, 14:59 | Ниса Мурзанаева Фото 1 702

Мощным финалом конфликта стал провокационный намек про телеведущую, который озвучила 49-летняя предпринимательница.

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Фото, видео: Instagram @belonika

Российский издатель и бизнесвумен Ника Белоцерковская жестко отреагировала на пост Ксении Собчак о женщинах 40+, от отчаяния выставляющих в Instagram свои «голые» фото. 49-летняя предпринимательница заявила, что ей удивительно видеть телеведущую «в новом карнавальном костюме блюстительницы морали и эксперта по допустимым граням эстетики фото в соцсетях».

«Появился комитет по эстетике Instagram и запретил бабам, маркированным 40+ тут бегать в трусах? Предлагаю сделать специальные закрытые социальные сети, где мы (40+) будем трясти своими дряблыми телесами», — высказалась знаменитость.

Ксения Собчак довольно быстро ответила на выпад бывшей приятельницы. Телеведущая заявила, что многие популярные звезды 40+, в том числе и сама Ника Белоцерковская, не оголяются публично, потому что не чувствуют себя отчаявшимися.

«Ни Ольга Слуцкер, ни Полина Юмашева, ни Наталья Синдеева мне не написали почему-то… Странно, да? А ведь им тоже за сорок, и они в отличной форме», — сказала светская львица.

Instagram @belonika

Далее обе знаменитости перешли на личности, и конфликт перешел точку невозврата. Белоцерковская напомнила Собчак о неприличном поведении в катафалке на свадьбе с Богомоловым, «демонстрируемой на 150 миллионов».

Собчак в свою очередь заявила, что Белоцерковская в былые времена сама смеялась над «несоответствием возраста и того, как люди хотят себя представить, пересылая смешные фотографии „отчаявшихся“».

Мощным финалом стало последнее сообщение Белоцерковской, в котором 49-летняя предпринимательница, представительница российской элиты озвучила провокационный намек.

«Над чем мы с тобой угорали в темной комнате и вдвоем, давай лучше не вспоминать. Мы же с тобой не напишем пост о криках мужиков „с маленькими и дряблыми“, с которыми в десна. Про них страшновато. На лодки не позовут», — резюмировала бизнесвумен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что писатель Александр Цыпкин поставил на место Ксению Собчак, высмеявшую «голые» фото звезд.

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