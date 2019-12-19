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«Развратница!»: полуголая Инесса Шевчук выложила фото из спальни

, 21:26 | Валентин Черников Фото 37

Звезда «Дома-2» показала грудь поверх домашнего халата.

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Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Фото Инессы Шевчук из спальни покорило поклонников в Instagram. Бывшая участница проекта «Дом-2» выложила на свою страницу селфи, где стоит в домашнем халате без белья. Плечи халата девушка приспустила ниже груди. Свои прелести она прикрыла рукой.

Судя по снимку, звезда телестройки затемнила волосы и из шатенки почти превратилась в брюнетку. Такой цвет хорошо контрастирует с белым домашним одеянием Шевчук. В кадре она стоит в макияже, что добавляет девушке сексуальности. На заднем плане виднеется застеленная кровать, будто девушка готовится ко сну или к рандеву. За первые 15 минут интимный снимок собрал в соцсети три тысячи «лайков».

Instagram @i.s.nesquik

Первые комментаторы фото оказались немногословны. Но и коротких отзывов хватило, чтобы оценить впечатления фолловеров.

«Шикарная!»

«Куколка!»

«Развратница!», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты пришли в восторг от фигуры Инессы Шевчук.

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