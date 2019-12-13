  1. Пятый канал
  4. «Сочная красотка»: Фанаты пришли в восторг от фигуры звезды «Дома-2» Инессы Шевчук

«Сочная красотка»: Фанаты пришли в восторг от фигуры звезды «Дома-2» Инессы Шевчук

, 6:43 | Карина Бернтгольц Фото 305

Теледива продемонстрировала эффектное красное платье на фоне куста с розами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Инесса Шевчук свела фанатов с ума своим сногсшибательным образом. Звезда телестройки примерила роскошный наряд ярко-красного цвета и провела в нем фотосессию на фоне роз. Сексуальное платье светской львицы подчеркнуло достоинства ее безупречной фигуры, а яркий цвет одежды сделал образ теледивы просто неотразимым и впечатляющим.

Шевчук в алом наряде произвела фурор в сети. Подписчики отметили, что знаменитость умеет выбирать удачные позы для фотосессии, принимая которые она становится настоящей секс-бомбой. На этот раз идеально выбранный ракурс сделал свое дело: оторвать глаз от пышных бедер звезды «Дома-2» было просто невозможно. Пользователи не стали скрывать восхищения и сделали множество комплиментов своей любимице.

Instagram @i.s.nesquik

«Сочная красотка!»

«Роскошная!»

«Бесподобная! Какая же ты!»

«Просто сок!» — восторгались комментаторы.

По мнению пользователей, фигура Шевчук — безупречна. Однако сама девушки не разделяет их мнения. Недавно 5-tv.ru сообщал, что знаменитость жалуется на свою грудь.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

8:06
Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
8:00
«Засыпает крош»: Решетова нежно убаюкивает сына Тимати — видео
7:55
Названы имена спортсменов года по версии Минспорта РФ
7:47
«Утонченная и нежная»: Зара в роскошном наряде пленила фанатов своей красотой
7:44
Кто и зачем хочет взять под опеку скульптуру знаменитого зайца у Петропавловской крепости
7:36
Длинноногая Подольская сексуально станцевала в коротком платьице — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]