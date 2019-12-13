«Сочная красотка»: Фанаты пришли в восторг от фигуры звезды «Дома-2» Инессы Шевчук

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Инесса Шевчук свела фанатов с ума своим сногсшибательным образом. Звезда телестройки примерила роскошный наряд ярко-красного цвета и провела в нем фотосессию на фоне роз. Сексуальное платье светской львицы подчеркнуло достоинства ее безупречной фигуры, а яркий цвет одежды сделал образ теледивы просто неотразимым и впечатляющим.

Шевчук в алом наряде произвела фурор в сети. Подписчики отметили, что знаменитость умеет выбирать удачные позы для фотосессии, принимая которые она становится настоящей секс-бомбой. На этот раз идеально выбранный ракурс сделал свое дело: оторвать глаз от пышных бедер звезды «Дома-2» было просто невозможно. Пользователи не стали скрывать восхищения и сделали множество комплиментов своей любимице.

Instagram @i.s.nesquik

«Сочная красотка!»

«Роскошная!»

«Бесподобная! Какая же ты!»

«Просто сок!» — восторгались комментаторы.

По мнению пользователей, фигура Шевчук — безупречна. Однако сама девушки не разделяет их мнения. Недавно 5-tv.ru сообщал, что знаменитость жалуется на свою грудь.