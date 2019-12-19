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Раздетая Мария Лиман подарила фанатам селфи из Лондона

, 22:00 | Валентин Черников Фото 520

Поклонники в подробностях разобрали откровенное фото звезды Playboy.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Селфи Марии Лиман вызвало бурные комментарии на ее странице в Instagram. Ростовская звезда Playboy запечатлела себя в черном белье за сушкой волос. Позади нее видна более откровенная фотография на стене, на которой изображена «пятая точка». Под ней стоит в ведре со льдом бутылка шампанского и наполовину полный бокал. Судя по метке геолокации, снимок был сделан в Лондоне.

«Когда вы смотрите на это фото, на что обращаете внимание в первую очередь?» — спросила Лиман поклонников.

Instagram @liman_maria

Этот вопрос заставил подписчиков Марии внимательно присмотреться к фотографии. Многие из них не стали углубляться в поисках и описали, что видят на первом плане — шикарную фигуру девушки. Другая часть фолловеров использовали вопрос как повод для юмора.

«На твою аппетитную попку!»

«Эти большие пальцы»;

«На то, что ты сушишь сухие волосы феном»;

«Конечно же, на большую, широкую… душу!»

«На твой старый Айфон», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Лиман поделилась новым провокационным снимком с поклонниками.

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