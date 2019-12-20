Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке

Уникальная плавучая атомная электростанция, которой нет аналогов в мире, заработала на Чукотке. «Академик Ломоносов», так называется энергоблок, пришвартован в порте Певек. Буквально несколько часов назад он выдал первые киловатты. В честь этого события в городе зажгли огни на новогодней елке.

Плавучая АЭС пришла на смену устаревшим угольной и атомной электростанциям. Как говорят специалисты, энергии от «Академика Ломоносова» хватит на весь район, а это даст толчок для развития инфраструктуры и промышленности на всей территории Чукотки.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, министр энергетики Александр Новак заявил о полной готовности электросетей к зимнему периоду.