  1. Пятый канал
  4. Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке

Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке

, 2:50 Эфирная новость 17

Уникальный энергоблок «Академик Ломоносов», пришвартованный в порте Певек, выдал первые киловатты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

Уникальная плавучая атомная электростанция, которой нет аналогов в мире, заработала на Чукотке. «Академик Ломоносов», так называется энергоблок, пришвартован в порте Певек. Буквально несколько часов назад он выдал первые киловатты. В честь этого события в городе зажгли огни на новогодней елке.

Плавучая АЭС пришла на смену устаревшим угольной и атомной электростанциям. Как говорят специалисты, энергии от «Академика Ломоносова» хватит на весь район, а это даст толчок для развития инфраструктуры и промышленности на всей территории Чукотки.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, министр энергетики Александр Новак заявил о полной готовности электросетей к зимнему периоду.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

3:44
Давид Манукян публично заявил о любви к Ольге Бузовой
3:32
Два человека погибли в результате мощного взрыва в жилом доме в Филадельфии
3:30
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
3:16
Софья Эрнст перестала скрывать беременность
3:02
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах
2:50
Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке

Сейчас читают

Стала известна личность напавшего на ФСБ в Москве
Эксклюзивное фото напавшего на здание ФСБ в Москве
В ФСБ уточнили число устроивших стрельбу в центре Москвы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]