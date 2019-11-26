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Министр энергетики заявил о полной готовности электросетей к зимнему периоду

, 21:15 Эфирная новость 45

Владимир Путин провел встречи с главами «Минэнерго» и «Газпрома».

Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru

О готовности российские объектов энергетики к зиме президенту доложили руководитель «Минэнерго» Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Владимир Путин отметил, что в некоторых регионах есть сбои и обещал поговорить с губернаторами. Главу государства волнует и ситуация в целом.

«Сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует, и как работает большая энергетика в зимних условиях, а зима уже практически началась на всей территории страны», — сказал Путин.

«Проведена ремонтная кампания, которая на сегодняшний день составляет уже 99%. Сформировано около 50 тысяч резервных источников энергоснабжения. В этом году у нас большой ввод мощностей в течение года, 7700 мегаватт будет введено мощностей электростанций, которые позволяют нам обновлять основные фонды и, естественно, повышать надежность», — пояснил Новак.

В свою очередь, глава Газпрома Алексей Миллер отчитался, что резервы газа созданы в необходимом объеме.

Отдельно остановились на проблеме транзита газа в Европу через Украину. Руководитель «Газпрома» отметил, что у соседей все еще нет сертифицированной компании, которая бы этим занялась. А ведь нужно забронировать мощности, на это требуется время, так что от соседей ждут скорейших действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марош Шефчович прокомментировал итоги переговоров по транзиту газа через Украину.

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