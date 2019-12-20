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Роскачество назвало лучшие игристые вина России

, 11:21 | Анастасия Игонина Видео 147

Специалисты изучили более 130 образцов. Большинство из них удостоились высокой дегустационной оценки.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Роскачество составило рейтинг лучших игристых вин России. В список вошли напитки в ценовой категории до одной тысячи рублей.

Всего было проверено 131 марка вина из Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Севастополя и Ростовской области. По словам специалистов, большая часть из них была высоко оценена дегустаторами. Тройка лидеров сложилась из вин 2018 года. При этом именно этот период был крайне тяжелым для виноделия из-за сложных климатических условий.

Образцы оценивались по 100-балльной системе. Самую высокую оценку — 83,7 балла — получило полусухое розовое игристое вино «Мысхако», изготовленное из кубанского винограда. Вторая строчка у брюта «Российского шампанского» Дербентской винодельческой компании — 83 балла. Бронза у полусладкого вина ZB Wine Moscato от ООО «Агрофирма «Золотая Балка» — 82,89 балла

Эксперты также назвали лучшие игристые вина по цветам. Среди белых вин лидером стало шампанское «Дербентское». Лучшим красным вином стало полусладкое «Новый свет».

Лучшим напитком, произведенным классическим методом, назван брют «Премиум розовое» из именной коллекции Victor Dravigny от «Абрау-Дюрсо». Лидером среди игристых вин, созданных резервуарным методом, оказалось «Брют белое» от Chateau Tamagne.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Роскачестве дали советы по выбору красной икры.

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