В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру

Красная икра — один из главных символов русского новогоднего застолья. Эксперт Роскачества рассказала, как не ошибиться при выборе праздничного деликатеса.

Если вы останавливаете выбор на икре в жестяных банках, обратите внимание на информацию на упаковке. Отдайте предпочтение продукту, на которых есть маркировка «ГОСТ». Также найдите информацию о том, где икра производилась. Стоит брать ту, которая была сделана в традиционных для этого региона — например, Сахалин и Камчатка.

Ни в коем случае не нужно брать банки с признаками вздутия, так называемым «бомбажем». Это однозначный признак того, что внутри плодятся бактерии — развитие микроорганизмов в лучшем случае просто испортит вкус деликатеса. В худшем — приведет к тяжелой интоксикации.

Лучше всего брать икру на развес или в прозрачной таре: в этом случае производителю сложнее спрятать некачественный продукт. Приобретая фасованный деликатес, переверните банку и посмотрите на дно. Икра не должна сразу же начинать сползать по стенкам — это означает, что в продукте слишком много так называемого «джуса», рассказала специалист Роскачества в эфире радиостанции Sputnik.

Икра высокого сорта должна быть крупной, а сами икринки — одинакового размера и не должны липнуть друг к другу. Заморозка никак не влияет на качество продукта — но только в том случае, если она производилась один раз.

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