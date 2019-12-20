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В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру

, 9:56 | Анастасия Игонина Видео 102

Эксперты назвали признаки, которые помогут определить некачественный товар еще в магазине.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Zamir Usmanov, Andrey Nekrasov, Per Karlsson Â© info@bkwine.com, Creativ Studio Heinemann

Красная икра — один из главных символов русского новогоднего застолья. Эксперт Роскачества рассказала, как не ошибиться при выборе праздничного деликатеса.

Если вы останавливаете выбор на икре в жестяных банках, обратите внимание на информацию на упаковке. Отдайте предпочтение продукту, на которых есть маркировка «ГОСТ». Также найдите информацию о том, где икра производилась. Стоит брать ту, которая была сделана в традиционных для этого региона — например, Сахалин и Камчатка.

Ни в коем случае не нужно брать банки с признаками вздутия, так называемым «бомбажем». Это однозначный признак того, что внутри плодятся бактерии — развитие микроорганизмов в лучшем случае просто испортит вкус деликатеса. В худшем — приведет к тяжелой интоксикации.

Лучше всего брать икру на развес или в прозрачной таре: в этом случае производителю сложнее спрятать некачественный продукт. Приобретая фасованный деликатес, переверните банку и посмотрите на дно. Икра не должна сразу же начинать сползать по стенкам — это означает, что в продукте слишком много так называемого «джуса», рассказала специалист Роскачества в эфире радиостанции Sputnik.

Икра высокого сорта должна быть крупной, а сами икринки — одинакового размера и не должны липнуть друг к другу. Заморозка никак не влияет на качество продукта — но только в том случае, если она производилась один раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты Роскачества назвали лучший оливковый майонез в магазинах России.

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