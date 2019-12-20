Сын Евгения Плющенко выглядит чемпионом даже на тренировке

Большими и уверенными шагами сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша Плющенко идет к олимпийской мечте. Подписчики недоумевают — складывается впечатление, что Гном Гномыч тренируется каждый день 24 часа в сутки. Новое видео с занятий фигурным катанием звездная мама опубликовала в официальном Instagram-аккаунте сына.

Вместе с другими учениками академии фигурного катания Евгения Плющенко мальчик радостно начинает пробежку на коньках.

«Летящей пробежкой», — подписала Яна от лица мальчика.

Волосы юного Гном Гномыча развиваются из-за ветра, пока тот демонстрирует свои умения на льду.

Поклонники восхищаются стойким характером и трудолюбием Саши Плющенко — ежедневно в комментариях фанаты пишут мальчику слова напутствия и поддержки.

«Красавчик, молодец!»;

«Ой как красиво бегает на льду»;

«Умница, браво родителям!» — написали фолловеры.

Саша уже выступает с Евгением Плющенко на одной ледовой сцене. В сказке-балете на льду «Лебединое озеро» Гном Гномычу отвели настоящую партию, длинной в 17 минут. Для 5-летнего фигуриста это настоящий рекорд.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Плющенко готовится превзойти отца-фигуриста в исполнении трюков.