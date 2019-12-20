Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Петербурге с белорусским коллегой Александром Лукашенко констатировал, что Москва и Минск за два десятилетия с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты. Однако российский лидер подчеркнул и достигнутые успехи в двусторонних отношениях.

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое — и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал он.

Путин обратил внимание на то, что когда Москва и Минск начинали интеграционный процесс, товарооборот между двумя государствами составлял девять миллиардов долларов, а сейчас он — 35,5 миллиарда долларов.

Лукашенко согласился с мнением российского коллеги.

«В принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о Союзном государстве — Прим.ред.)», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что даже если не все пункты документа реализованы, важно, что Москва и Минск «не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной». Лукашенко подчеркнул, что «это тоже достижение».

«Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать», — заключил он.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В канун годовщины подписания документа Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры, которые длились 5,5 часов.