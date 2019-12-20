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«Рано или поздно придется отвечать»: Траньков осудил Ягудина

, 18:24 | Ниса Мурзанаева Видео 48

Фигурист считает, что «посылать матом и обзывать» — это неприемлемо.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Фигурист Максим Траньков высказался по поводу жесткого заявления олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, заступившегося за тренера Татьяну Тарасову. Спортсмен опубликовал в Instagram пост, в котором в оскорбительной форме отозвался о тех, кто осудил коллегу. После бурной реакции общественности, Ягудин отредактировал публикацию.

«Не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой, я не могу. Определенная группа активистов занимаются травлей великого человека», — вот что осталось от изначально хулиганского сообщения спортсмена Ягудина.

Максим Траньков уверен — Ягудину придется ответить за свои слова.

«Мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Алексей Ягудин считает, что посылать матом и обзывать — это нормально, то и ему рано или поздно придется отвечать за свои высказывания», — цитирует слова фигуриста RT.

На Татьяну Тарасову обрушились с критикой после ее высказывания о том, что Алине Загитовой стоит взять пример с Евгении Медведевой, которая несмотря ни на что до сих пор выступает. Такое заявление вызвало бурное недовольство со стороны тренера Загитовой — Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Этери Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Алины Загитовой.

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