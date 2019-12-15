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Тутберидзе прокомментировал приостановку карьеры Загитовой

, 2:26 | Нюра Незванова Видео 13

По словам тренера, фигуристка говорила о желании сделать паузу к карьере в течение полутора лет.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, /Бобылев Сергей

Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры. Ее подопечная в течение полутора лет говорила о желании сделать паузу в соревнованиях. Об этом Тутберидзе рассказала в эфире Первого канала.

«Это уже была какая-то просьба, летом она просила хотя бы паузу, хотела сама прийти к тому решению, что хочет соревноваться», — прокомментировала тренер.

По словам Этери Тутберидзе, фигуристка может в любой момент вернуться к соревнованиям, так как не собирается прекращать тренировки. Также тренер призналась, что вместе с коллегами пыталась убедить Загитову продолжить выступать, ведь Алина «сама по себе очень красива на льду». Тутберидзе уверена, что ее подопечная не сможет без соревнований, «просто ей нужно прийти к этому самой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова приняла решение о приостановке карьеры. По ее словам, на данном этапе в ее жизни есть все, но «всегда должно чего-то не хватать».

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