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Тверскую пенсионерку, на которую упала остановка, не приняли в ближайшей больнице

, 17:19 | Валентин Черников Фото 16

Женщине с множественными травмами врачи посоветовали пешком добраться до поликлиники.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Пенсионерку с множественными травмами отказались лечить в районной больнице Твери. Об этом сообщает РЕН ТВ. Днем 19 декабря ураган снес остановку в поселке Химинститута. В этот момент там находилась пожилая женщина, которая только что вышла из Калининской ЦРБ. Конструкция накрыла ее и сбила с ног.

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Прохожие помогли пострадавшей подняться и проводили обратно в больницу. Там, как уверяет ее дочь Лариса Козлякова, пенсионерке заявили, что свободных врачей нет. Женщине предложили идти дойти в поликлинику. С чужой помощью она дошла до учреждения. Оттуда ее перенаправили в тверскую горбольницу № 4, куда вновь пришлось добираться своим ходом.

«Ей могли вызвать скорую, чтобы довезти до больницы! Пожилой человек с такими травмами: сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице, сотрясение мозга. И ее просто отправили из больницы, чтобы она сама добиралась», — возмущается Козлякова.

Пациентку дообследовали в городской больнице. Диагноз «сотрясение мозга не подтвердился». Но по словам дочери, пенсионерка после происшествия и нервного напряжения чувствует себя плохо. Следственный отдел СК РФ проводит проверку по факту травмирования гражданки.

T.me @pdmnews

Ранее 5-tv.ru писал, что врач в Твери умерла от инфаркта из-за отказа ее коллег в госпитализации. 46-летней женщине вместо больницы предложили отдохнуть дома и выпить сладкий чай.

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