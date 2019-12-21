Главред Russia Today поделилась рецептом новогоднего холодца

По словам, Маргарита Симонян в ее Instagram-аккаунте нет места политике и работе. Недавно известная журналистка поделилась с подписчиками рецептом приготовления новогоднего холодца.

Маргарита утверждает, что готовит блюдо десятками разных способов. В ее семье приняты два вида холодца — мясной и куриный.

Instagram @_m_simonyan_

«Я варю холодец десятками разных способов. В этот раз возьму говяжьи хвосты и телячьи голяшки. Отварю их раздельно. Первую воду от хвостов солью, от голяшек оставлю», — подробно описывает этапы приготовления кулинарного шедевра Симонян.

Готовую массу Маргарита раскладывает по формам — на утро холодец уже будет готов. Говяжьи голяшки позволят застыть блюду так, чтобы потом его можно было порезать на мелкие кусочки.

Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить быструю и вкусную закуску на Новый год.