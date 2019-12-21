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Главред Russia Today поделилась рецептом новогоднего холодца

, 2:24 | Алиса Старжевская Фото 14

Маргарита Симонян рассказала, что под праздник готовит два вида блюда.

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Фото, видео: Instagram @_m_simonyan_

По словам, Маргарита Симонян в ее Instagram-аккаунте нет места политике и работе. Недавно известная журналистка поделилась с подписчиками рецептом приготовления новогоднего холодца.

Маргарита утверждает, что готовит блюдо десятками разных способов. В ее семье приняты два вида холодца — мясной и куриный.

Instagram @_m_simonyan_

«Я варю холодец десятками разных способов. В этот раз возьму говяжьи хвосты и телячьи голяшки. Отварю их раздельно. Первую воду от хвостов солью, от голяшек оставлю», — подробно описывает этапы приготовления кулинарного шедевра Симонян.

Готовую массу Маргарита раскладывает по формам — на утро холодец уже будет готов. Говяжьи голяшки позволят застыть блюду так, чтобы потом его можно было порезать на мелкие кусочки.

Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить быструю и вкусную закуску на Новый год.

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