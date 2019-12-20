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  4. Видео: Ростовчанин убил жену, а после в крови голышом сел на подоконник

Видео: Ростовчанин убил жену, а после в крови голышом сел на подоконник

, 17:46 | Алиса Маркова Внимание: шокирующие кадры! 2 471

Очевидцы, увидев в окне голого мужчину, вызвали полицию и МЧС. Следователи выехали на место. По результатам осмотра места ЧП будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, YouTube @RostovGazeta - Новости Ростова

Мужчина убил свою гражданскую жену в Ростове-на-Дону, а после залез в оконный проем своей квартиры. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что мужчина 1990 года рождения поссорился со своей дамой сердца и в порыве гнева зарезал ее. После этого, абсолютно голый он распахнул окно и уселся на подоконнике, показав соседям и прохожим свои окровавленные ноги.

Перепуганные очевидцы вызвали на место сотрудников полиции и МЧС. На записи, опубликованной в сети видно, как мужчина сидит в оконном проеме, свесив одну ногу вниз. После, подоспевшие спасатели, приставив лестницу, поднялись к окну и дали обнаженному мужчине воду. По предварительным данным, в момент совершения преступления, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным Следственного комитета по Ростовской области, следователи выехали на место преступления. По результатам осмотра места происшествия будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье.

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