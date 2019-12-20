У звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли начались проблемы со зрением

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли удивила фанатов новой фотографией в Instagram. Звезда, известная по кинокартинам «Великолепный век» и «Королева ночи», сделала селфи, где запечатлена в очках с округлой оправой.

Глядя на подпись к публикации, подписчики сделали вывод о том, что теледива примерила аксессуар из-за проблем со зрением.

«Четкое видение происходящего дает вам уверенность в своих силах», — написала Узерли.

Instagram @meryemuzerlimeryem

Пользователи оценили новый имидж светской львицы и сделали ей множество комплиментов. По их мнению, знаменитость прекрасна в любом образе.

«Мне очень нравится новый имидж Мерьем — моложе и утонченнее!»

«Идеальная женщина!»

«Вам все к лицу!» — восклицали фолловеры.

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