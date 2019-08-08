8 августа, в день рождения российского врача Святослава Федорова, отмечается Международный день офтальмолога. В профессиональный праздник врачей, которые спасают и сохраняют людям важнейший орган чувств, профессор Елена Гришина напомнила россиянам, какие рекомендации необходимо соблюдать, чтобы сберечь здоровье глаз. В условиях постоянных стрессов, длительной работы за компьютером и постоянным использованием различных гаджетов обыватели подвергают зрение огромной нагрузке.

«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео

Доктор настоятельно советует при работе за монитором каждый час отдыхать по пять-десять минут.

«Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз, могут спровоцировать головную боль», — приводит слова Елены Гришиной РИА Новости.

Кроме того, по словам офтальмолога, сохранить зрение поможет употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это в первую очередь рыба, особенно скумбрия, а также овощи и фрукты.

Ну, и конечно, необходимо регулярно проводить диагностику зрения. После 40 лет наведываться к специалисту рекомендуется каждый год, потому что с возрастом увеличивается вероятность развития катаракты и глаукомы.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение специалиста о том, мог ли смартфон при непрерывном использовании «выжечь» несколько сотен дыр в глазах тайваньской девушки.