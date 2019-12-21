«Шикарная!» Екатерина Климова раззадорила фанатов серией фото в купальнике и пене

Актриса Екатерина Климова выложила на своей странице в Instagram серию снимков, сделанных в джакузи. Знаменитость предстала перед подписчиками в купальнике голубого цвета.

Всего Климова опубликовала шесть фотографий. На первом она облокачивается на край джакузи. На ее руках и груди видно пену. Рядом стоит бокал с коктейлем.

Instagram @klimovagram

Фото актрисы оценил и ее бывший муж. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, 33-летний Гела Месхи отметился «лайком». Простые пользователи делали комплименты фигуре 41-летней Екатерины Климовой, а также отмечали ее молодой внешний вид.

«Какие груди, ух!»

«Шикарная! Четверо детей, а фигура огонь!»

«Где вы нашли эликсир вечной молодости и красоты?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова в образе восточной красавицы снялась с Киркоровым в сказке.