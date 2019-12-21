«Добро пожаловать»: Пегова и ее дочь весело отдохнули в Петербурге

Актриса Ирина Пегова отдохнула вместе с дочерью Таней в Санкт-Петербурге. Самые яркие моменты знаменитость снимала на камеру смартфона и выкладывала в Instagram.

Днем 41-летняя актриса и ее 13-летняя дочь побывали на стрелке Васильевского острова. Пегова не смогла скрыть восхищения от деревьев на Биржевой площади.

«Мне очень нравятся эти деревья, похожие на одуванчики. Так и хочется их сдуть», — призналась знаменитость.

Судя по публикациям в сторис, с Васильевского острова Пегова направилась в Эрмитаж. В музее она восхитилась не только шедеврами живописи, но и украшенной к Новому году Дворцовой площадью.

Из Эрмитажа Пегова вместе с дочерью прошлась по Большой Морской улице. Там их подловил аниматор в костюме зебры и уговорил сделать несколько фото. Во время съемки Ирина и Татьяна искренне и широко улыбались.

Instagram @pegovairina

Своему приезду в Петербург Ирина посвятила отдельный пост. Она сделала селфи вместе с дочерью на фоне Казанского кафедрального собора. В комментариях им пожелали хорошо провести время, а также признались в теплых чувствах.

«Ирина и Татьяна, добро пожаловать в Петербург!»

«Ирочка, обожаю вас! Вы с дочкой очень похожи»

«Ирина, сегодня у нас очень ветрено. Кладите камни в карманы, чтобы не унесло», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Ирина Пегова вызвала восторг фанатов, сфотографировавшись в пижаме с кружевами.