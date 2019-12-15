«Персидская красавица»: Пегова в пижаме с кружевами вызвала восторг фанатов

41-летняя актриса Ирина Пегова не скрывает: ей нравится проводить время с семьей в непринужденной обстановке. На недавних снимках женщина читает книгу в теплой пижаме у себя дома. Фотографии артистка выложила в Instagram.

Сидящая позе лотоса на ковре с восточным орнаментом Пегова одета в пижаму с кружевом свободного кроя.

«Хорошо в деревне зимой, в своем доме, укутаться во что-то мягкое, теплое, да еще такого уютного цвета. Обожаю такие теплые посиделки — куда без красной помады, кружева и шерсти?» — написала звезда.

Instagram @pegovairina

Утонченный и домашний образ актрисы понравился фолловерам — комплименты не заставили себя долго ждать.

«Кружева восхитительны и очень Вам идут, Ирина. Только истинные Женщины умеют носить кружева и красную помаду. Думаю, что Коко Шанель со мною согласилась»;

«Иринка — персидская красавица Шахерезада, шикарная. Фото очень гармоничные. Хорошего настроения и вкусного чая», — пожелали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова появилась на светском вечере в черном наряде.